دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في اي من الإمارات الشمالية (دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) الى ضرورة التواصل معها فورا لتسجيل بياناتهم في ظل الاجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وشددت القنصلية في بيان نشرته الراي الكويتية، على أهمية التواصل معها على الخط الساخن 00971563651212 وذلك للتنسيق مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في ظل التغيرات التي طرأت أخيرًا على حجوزات الطيران وبقية إجراءات السفر الخاصة بهم
فى السياق ذاته أصدرت سفارة الكويت لدى فرنسا، اليوم السبت، نداء عاجلا لجميع رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية بضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.
وطالبت السفارة في بيان لها اليوم الجميع بضرورة التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الارقام التالية: 0670673834 و 0147235425.
وحثت السفارة الكويتية بباريس رعاياها على ضرورة الالتزام بالقرارات الصحية التي تصدرها فرنسا نظرا لما تشهده البلاد والدول المجاورة من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
كانت فرنسا سجلت امس الجمعة 22139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3296747 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنصلية الكويتية في دبي تدعو مواطنيها في الإمارات للتواصل معها فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.