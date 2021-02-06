القنصلية الكويتية في دبي تدعو مواطنيها في الإمارات للتواصل معها فورا

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في اي من الإمارات الشمالية (دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) الى ضرورة التواصل معها فورا لتسجيل بياناتهم في ظل الاجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وشددت القنصلية في بيان نشرته الراي الكويتية، على أهمية التواصل معها على الخط الساخن 00971563651212 وذلك للتنسيق مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في ظل التغيرات التي طرأت أخيرًا على حجوزات الطيران وبقية إجراءات السفر الخاصة بهم

فى السياق ذاته أصدرت سفارة الكويت لدى فرنسا، اليوم السبت، نداء عاجلا لجميع رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية بضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.

وطالبت السفارة في بيان لها اليوم الجميع بضرورة التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الارقام التالية: 0670673834 و 0147235425.

وحثت السفارة الكويتية بباريس رعاياها على ضرورة الالتزام بالقرارات الصحية التي تصدرها فرنسا نظرا لما تشهده البلاد والدول المجاورة من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

كانت فرنسا سجلت امس الجمعة 22139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3296747 حالة.