رغم تحفظه على الحوار السياسى.. تكتل إحياء ليبيا يشيد بجهود الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعرب تكتل "إحياء ليبيا"، برئاسة الدكتور عارف النايض، فى بيان له اليوم السبت، عن شكره لبعثة الأمم المتحدة على عملها الدؤوب من أجل ليبيا، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته تحفظه وملاحظاته على تفاصيل الحوار السياسى الليبى، وهو ما أعلن عنه فى مذكراته السابقة فى 14 نوفمبر و25 أكتوبر و23 أكتوبر.





وتمنى تكتل إحياء ليبيا، للمجلس الرئاسى الجديد، وللحكومة الجديدة، التوفيق فى توحيد المؤسسات عاجلا، وجعل مكافحة جائحة كورونا أولوية وطنية قصوى، خلال فترة ولايتهم القصيرة، مع الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها فى 24 ديسمبر 2021، حسب تعهداتهم المكتوبة والمرئية بذلك.

كما أعرب التكتل عن أمنياته للمبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا التوفيق، مطالبًا إياه بأن يجعل دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كأول أولوياته، برقابة دولية صارمة، مع تمحيص دقيق للسجل الانتخابى ومنظومة الرقم الوطنى التى بنيت عليها، ومراجعة كافة الإجراءات والعمليات والمنظومات المتعلقة بالانتخابات، بما فى ذلك مصادر التمويل للحملات الانتخابية وعناصر النّزاهة والشفافية فى إجرائها.

وطالب تكتل إحياء ليبيا، المفوضية العليا للانتخابات فتح باب تسجيل الناخبين وتجديد قائمة المسجلين نظرًا لتقادمها، والشروع فورًا فى الإعداد للانتخابات ودعم المفوضية العليا، بأفعال وليس أقوال، وعدم تضييع المزيد من الوقت فى المماطلة فى هذا الاستحقاق الشعبى الأصيل لتجديد الشرعية فى ليبيا.

كما دعا التكتل مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المذكور، وباحترام نتائجها، مع تعديل مسؤليات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتصير بعثة لدعم الانتخابات وتنفيذها، وكذلك اعتماد الإعلان الدستورى بتعديلاته، والتى شملت مقررات لجنة فبراير والقرار رقم 5 لسنة 2014، قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المحدد.

وشدد بيان التكتل، على ضرورة عدم السماح باستغلال جدل قانونى مصطنع، بخصوص القاعدة الدستورية، لتأخير ونسف الانتخابات التى حرم منها الشعب الليبى لست سنوات كاملة.