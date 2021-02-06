سلاح الجو الأمريكى يحقق فى صعود متسلل إلى طائرة رسمية فى قاعدة جوية

جدة - نرمين السيد - تحقق القوات الجوية الأمريكية منذ أمس الجمعة، بعد نجاح رجل فى التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية، على الرغم من الإجراءات المشددة التى تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونجرس فى 6 يناير الماضى.





وفى بيانه، قال سلاح الجو الأمريكى إن "رجلاً بالغًا تمكن أول أمس الخميس، من دخول القاعدة التى تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة للعاصمة الأمريكية، وحيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية، وخصوصًا الطائرة الرئاسية (اير فورس وان)"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضاف أنه "صعد بشكل غير قانونى طائرة من طراز سى 40، النسخة العسكرية من طائرات بوينج 737، قبل أن تعتقله السلطات"، مؤكدًا أن الرجل لم يكن مسلحًا، ولم يصب أحد بأذى.

وتستخدم طائرات "سى-40" المتمركزة فى قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولى الكونجرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

ولم يحدد سلاح الجو الأمريكى كيف تمكن المتهم من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التى قضاها على متن الطائرة، ولكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شىء يدل على ان الرجل لديه أى صلة بمجموعات متطرفة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، أن "الجميع بما فى ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشددًا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية فى جميع أنحاء العالم.

وفتح سلاح الجو تحقيقًا فى هذا الخرق الأمنى، متعهدًا بنشر نتائجه، حيث ينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطنى فى واشنطن منذ اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمقر الكونجرس الذى أسفر عن 5 قتلى.