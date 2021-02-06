من جنيف.. رئيس البرلمان العربي يكشف أسباب تصاعد موجة الإسلاموفوبيا

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، السيناتور الدكتورة سلمي جان أتالوجان رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي وذلك في ضوء استكمالًا للمباحثات التي يجريها العسومي مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي بهدف تدشين خطة عمل متكاملة لتطوير العلاقة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت رئيسة اللجنة شرحًا وافيًا لآلية عمل اللجنة في تعاملها مع قضايا منطقة الشرق الأوسط، وتم تبادل وجهات النظر حول مخاطر الفكر المتطرف وخطاب العنف والكراهية كما تطرقت السيناتور جان إلى ما يسمى بـ "ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وفي هذا السياق، أوضح رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة خطاب العنف والكراهية وأنها من أكثر دول العالم التي عانت من ظاهرة الإرهاب، مضيفًا أن عدم تسليط الضوء بشكل كافي على هذه الجهود إضافة إلى الفهم المغلوط لدى البعض، ساهم في تصاعد ما يسمى بظاهرة "الإسلاموفوبيا" من خلال الربط الخاطئ بين الدين الإسلامي الحنيف الذي يعمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير وقيم التسامح وقبول الآخر، وبين الفكر المتطرف الذي تسعى التنظيمات الإرهابية إلى نشره وتصديره، منوهًا إلى أن البرلمان العربي استحدث مؤخرًا لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، سيكون من بين مهامها تصحيح هذه الصورة المغلوطة وتسليط الضوء على حجم المعاناة التي تشهدها المنطقة العربية من جراء الإرهاب.