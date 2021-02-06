حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، من تفشٍ جديد لكورونا بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، وفقا لـ السومرية نيوز، إن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، أدى إلى عودة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في عموم مناطق البلاد"، محذرا من "موجة تفشٍ جديدة لوباء كورونا في حال استمرار عدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين".
ودعا متحدث الصحة، وسائل الاعلام إلى المساهمة الفعالة بالتوعية من مخاطر الإصابة بالفيروس وتحذير الناس من خطورة الوضع الصحي في ظل الاستهانة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العراقية تحذر من تفش جديد لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.