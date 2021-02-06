أعلنت الشرطة البريطانية، مقتل شخص وإصابة 9 أخرون على الأقل في سلسلة من عمليات الطعن في جنوب العاصمة البريطانية لندن.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد تم استدعاء الشرطة البريطانية في 5 حوادث طعن مختلفة بالعاصمة البريطانية لندن.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه لا توجد معلومات في هذه المرحلة تشير إلى أن جميع الحوادث مرتبطة ببعضها البعض.
وذكر مسئولون في الشرطة البريطانية أنه يعتقد وقوع هذه الحوادث أثناء مشاجرات، إلا أنهم طالبوا أي شخص لديه معلومة بأن ينقلها إلى السلطات البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في عمليات طعن متفرقة جنوب لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.