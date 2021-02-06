مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في عمليات طعن متفرقة جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مقتل شخص وإصابة 9 أخرون على الأقل في سلسلة من عمليات الطعن في جنوب العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد تم استدعاء الشرطة البريطانية في 5 حوادث طعن مختلفة بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه لا توجد معلومات في هذه المرحلة تشير إلى أن جميع الحوادث مرتبطة ببعضها البعض.

وذكر مسئولون في الشرطة البريطانية أنه يعتقد وقوع هذه الحوادث أثناء مشاجرات، إلا أنهم طالبوا أي شخص لديه معلومة بأن ينقلها إلى السلطات البريطانية.