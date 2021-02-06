نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية قوية تضرب محافظة كيرمان في شرق إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4,7 درجة على سلم ريختر، محافظة كيرمان في شرق إيران، فجر اليوم السبت، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، وقع الزلزال عند الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، حسب التوقيت المحلي، وكان على عمق 12 كلم تحت سطح الأرض "عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.73 والعرض الشمالي 31.45 درجة". ولم يُذكر حتى الآن ما إذا خلف الزلزال أضرارا أم لا.

ويذكر أن إيران من بين البلدان المعرضة باستمرار للهزات الأرضية بدرجات متفاوتة قد تخلف أحيانا خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.