نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي: لابد من الحشد لمساندة الأشقاء في جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمساندة الأشقاء في دولة جيبوتي، قائلا:" إنه لابد من الحشد لمساندة الأشقاء في جيبوتي، مؤكدًا أن البرلمان العربي لن يتواني عن تقديم سبل الدعم الممكن لها في كافة المجالات.



وأشار "العسومي"، خلال كلمته أمام البرلمان الجيبوتي، إلى أهمية وثيقة التعليم ودورها في تغيير واقع العملية التعليمية في جمهورية جيبوتي مستقبلًا.