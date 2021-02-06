"فيسبوك" يطالب بإلغاء حظر وسائل التواصل الاجتماعي في ميانمار

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أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول بشركة التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، إن فيسبوك قلق للغاية بشأن الأوامر بإغلاق الوصول إلى الإنترنت في ميانمار ودعا السلطات إلى إلغاء حظر الوصول إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المجلس العسكري الجديد في ميانمار أمر بحجب فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في الأيام الأخيرة، لكن تم قطع الوصول إلى الإنترنت تمامًا اليوم السبت.

وقال رافائيل فرانكل، مدير السياسة العامة في فيسبوك لدول آسيا والمحيط الهادي الناشئة: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأوامر بإغلاق الإنترنت في ميانمار، نحث السلطات بشدة على الأمر بإلغاء حظر جميع خدمات وسائل التواصل الاجتماعي".