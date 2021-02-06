"العسومي": نسعي لتطوير آلية تعامل الاتحاد البرلماني الدولي مع القضايا العربية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بأنه قد أجري مباحثات مثمرة مع السيناتور سلمى جان، رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي رحبت بتعزيز التواجد العربي داخل اللجنة لطرح وجهة النظر العربية تجاه قضايا المنطقة.



وتابع "العسومي"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أكدنا على أن البرلمان العربي يسعى إلى تطوير آلية تعامل الاتحاد البرلماني الدولي مع القضايا العربية.