أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، وأصيب ثلاثة أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، وأصيب ثلاثة أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 148 خرقاً بينها خمس غارات لطيران تجسسي على الجاح وتحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والدريهمي، و18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن طيران تجسسي لقوى العدوان ألقى ثلاث قذائف على جنوب منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وأكد المصدر إصابة ثلاثة أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمديرية مجز في محافظة صعدة، فيما قصف طيران الأباتشي التابع للعدوان بصاروخين منطقة الفرع في مديرية كتاف. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الزغن بمديرية صرواح محافظة مأرب، وغارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.

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