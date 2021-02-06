أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين الجهمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين الجهميبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسين مقري ربيع الجهمي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام السابق، وأحد الشخصيات الإجتماعية الفاعلة بمديرية صرواح -محافظة مأرب- الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر سخّره لخدمة الوطن، والاهتمام بقضايا منطقته.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للشيخ مقري ربيع الجهمي، وأشقاء الفقيد وابنائه وكافة قبيلة جهم صرواح محافظة مارب بهذا المصاب الجلل..

وأبتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".