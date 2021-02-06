عاجل.. الجيش الليبى: نتعهد بمساعدة الحكومة المؤقتة وأزمة ليبيا أمنية

جدة - نرمين السيد - تعهد الجيش الليبى، اليوم السبت، بمساعدة الحكومة المؤقتة التى أسفر عنها الحوار السياسى فى جينيف أمس الجمعة، لأجل التوصل إلى انتخابات ديسمبر فى ليبيا، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





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