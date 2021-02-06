جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "تويتر"، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إنه تم استئناف الحركة الملاحية فى ميناء جدة بعد هدوء حالة الموج وتراجع سرعة الرياح، التى تسببت سرعتها وارتفاعها فى توقف الحركة فى وقت سابق من صباح اليوم.
ومن جانبه، نوه المركز الوطنى للأرصاد إلى استمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية وتدن فى مدى الرؤية، لافتة إلى استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق مختلفة من البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طقس سىء.. استئناف الملاحة البحرية فى ميناء جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.