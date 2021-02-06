بعد طقس سىء.. استئناف الملاحة البحرية فى ميناء جدة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "تويتر"، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إنه تم استئناف الحركة الملاحية فى ميناء جدة بعد هدوء حالة الموج وتراجع سرعة الرياح، التى تسببت سرعتها وارتفاعها فى توقف الحركة فى وقت سابق من صباح اليوم.

ومن جانبه، نوه المركز الوطنى للأرصاد إلى استمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية وتدن فى مدى الرؤية، لافتة إلى استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق مختلفة من البلاد.