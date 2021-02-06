الجيش الليبي يعلق على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اليوم السبت، عن تعهد الجيش الليبي بمساعدة الحكومة المؤقتة للتوصل إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ديسمبر المقبل.
وأكد المسماري، أثناء إلقاء بيان القيادة العامة للجيش الليبي، على وجود قناعة تامة بأن الأزمة في ليبيا، هي ازمة أمنية في المقام الأول.
وأضاف المسماري: "رفضنا بعض مواد "الصخيرات" لأنها تحل دور الجيش ولذلك دخلنا المعترك السياسي".
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا ديسمبر المقبل، دون اي تأخير.
كما رحب الجيش الليبي باتفاق جنيف، حيث دعا لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة.
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