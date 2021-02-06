بتهمة الفساد.. إحالة قيادات في الديوان الأميري الكويتي إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الكويتية قيادي وإشرافي في الديوان الأميري الكويتي وآخرين إلى النيابة العامة.

وذكرت الهيئة الكويتية أن التهمة التي وجهت للمتهمين هي جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

وأضافت الهيئة في بيانها قائلة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.

كما أكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.

كما ثمنت الهيئة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.