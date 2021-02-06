أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الكويتية قيادي وإشرافي في الديوان الأميري الكويتي وآخرين إلى النيابة العامة.
وذكرت الهيئة الكويتية أن التهمة التي وجهت للمتهمين هي جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأضافت الهيئة في بيانها قائلة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.
كما أكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.
كما ثمنت الهيئة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتهمة الفساد.. إحالة قيادات في الديوان الأميري الكويتي إلى النيابة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.