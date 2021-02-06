نتنياهو يعين صحفيا سابقا رئيسا لحملته الانتخابية

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صحفيًا سابقًا يعمل بموقع "بريتبارت" الإخباري اليميني، رئيسًا لحملته الانتخابية في الانتخابات المقبلة في 23 مارس.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن نتنياهو أكد لوسائل الإعلام تعيين الصحفي "آرون كلاين"، الذي كان قد شغل منصبًا استراتيجيًا لنتنياهو منذ العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن كلاين هو مقدم برنامج إذاعي أمريكي سابق ومدير سابق لمكتب "بريتبارت نيوز" في القدس، وتم تعيينه من قبل الرئيس التنفيذي للموقع في ذلك الوقت ستيفن بانون.
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