حكاية مجزرة كوجو.. دفن رفات 104 عراقيين بعد 6 سنوات من قتلهم

قامت السلطات العراقية بدفن رفات 104 عراقيين إيزيديين قُتلوا في مجزرة "كوجو" على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".

قالت شبكة "آر تي"، إن السلطات العراقية دفنت رفات الضحايا، بحضور رسمي وشعبي كبيرين، وبمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وبعثات ومنظمات أجنبية".

وقعت مجزرة كوجو عام 2014 في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بشمال العراق، عندما أعدم تنظيم داعش المئات من النساء والرجال والأطفال الإيزيديين.

من ناحية أخرى، كشف النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي أمس، الجمعة، أنه برعاية لجنة المرأة في مجلس النواب تم اللقاء بالناجيات الازيديات من داعش الارهابي، مشيرًا الى ان "قانون الناجيات الايزيديات مهم وفيه جوانب متعددة وهو فرصة لتأهيل الناجيات من الايزيديين والمسيحيين والتركمان والشيعة والسنة وهو قانون شامل لجميع شرائح المجتمع".