خاص.. تحالف عربي جديد لتعرية وفضح انتهاكات النظام الإيراني للدول العربية

صرح البحريني فيصل فولاذ عضو اللجنة التأسيسة لتحالف الشعوب المتضررة من إرهاب النظام الإيراني بأنه تم تدشين التحالف رسميًا مساء أمس والذي يعد بمثابة خطوة فعلية نحو الحفاظ على الأوطان العربية ضد التدخلات الإيرانية.

وحول تفاصيل التحالف ودوره، أوضح "فولاذ"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن التحالف يضم منظمات سياسية وحقوقية وشخصيات مستقلة من شعوب العالم من العراق وسوريا ولبنان واليمن وعدد من دول الخليج العربي التي عانت ومازالت من إرهاب حكام طهران لتأسيس تحالف سياسي وحقوقي تحتِ عنوان (( تحالف الشعوب المتضررة من ارهاب النظام الايراني ))، منوهًا بأن التحالف سيتولي مهمة تعرية وفضح هذا النظام الذي قام بتعميم ممارساتة الإجرامية والإرهابية على الشعوب غير الفارسية وشعوب منطقة الشرق الأوسط وشعوب العالم أجمع ؛ وحث كافة الشعوب المتضررة للوقوف صفًا واحدًا ضد المشروع الفارسي التوسعي صونًا لأوطانها وحفظًا على مستقبل أجيالها القادمة.

وأضاف "فولاذ"، أن التحالف سيقوم بتنفيذ برامج عديدة دولية وعربية والمشاركة بالمحافل الدولية وللأمم المتحدة لاجل تعرية وفضح برامج وسياسة الارهاب للنظام الايراني والدول والمليشيات التي تسير في فلكة وارهابه.

واطلع " عضو اللجنة التأسيسية للتحالف دوت الخليج على نص بيان التدشين والذي جاء على النحو الآتي":

"منذ استيلاء ملالي قم وطهران على شؤون الحكم في ايران بشكل منفرد عام ١٩٧٩ وانقلابهم على وثيقة پاريس حيث كانوا أحد أطرافها ؛ وهي الوثيقة التي توافقت عليها كافة القوى الوطنية والديموقراطية والاسلامية المعتدلة التي شاركت في الثورة الشعبية على حكم الشاه السابق ؛ والمتضمنة إطلاق الحريات السياسية من خلال إقامة نظام سياسي ديموقراطي وحصول كافة الشعوب غير الفارسية على حقوقها كاملة, وبدلا من ذلك اتجه الملالي نحو تأسيس نظام سياسي شمولي ديني ثيوقراطي على شاكلة حكم الكنيسة في العصور الوسطى ؛ باستحداثهم بدعة ولاية الفقيه السياسية الفارسية التي تتنافى وروح العصر والمفصلة على قياس خميني ووريثه خامنئي واستئثارهما بسلطات دينية ودستورية مطلقة وتأسيسهما لأعتى الدكتاتوريات الدينية / الطائفية في العصر الحديث. .

وأضاف بيان التأسيس/ لقد مارس النظام الفاشي داخل جغرافية ايران السياسية, الإعدامات الجماعية والاغتيالات والاعتقالات والإخفاء القسري والحرمان من الوظائف العامة ضد الشعوب غير الفارسية المنكوبة بشتى مسمياتها وعناوينها من بلوش وعرب وكرد وأذريين وتركمان .. الخ وخاصة نشطاء حقوق الإنسان ؛ وصادروا الحريات العامة وقمعوا بوحشية كل مٓن يدعو لمشروع وطني ديموقراطي جامع يلتف حوله دعاة الحرية والتقدم ؛ وضربوا عرض الحائط بحق تقرير المصير للشعوب غير الفارسية وخاصة الشعب العربي في الأحواز الذي احتلت أرضه منذ العام ١٩٢٥ .

وتابع: أما سياسة طهران الخارجية كانت ومازالت تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ؛ وذلك استنادا لما أسموه مبدأ تصدير أفكار الثورة خارج الحدود حيث نص عليه دستور ايران لعام ١٩٧٩ والمعدل لعام ١٩٨٩ ؛ والذي يمثل خرقا فاضحا لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ؛ ومبدأ التصدير المشؤوم الذي ملأ منطقة الشرق الأوسط تدميرا وقتلا وتهجيرا وتغييرا ديموغرافيا كان الأكبر على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين .

كما أشار إلى أن المشروع القومي الفارسي التوسعي صاحب الأوهام التاريخية المحمول من قبل ملالي قم وطهران والمغلف بغلاف طائفي كأداة تفجير للمجتمعات العربية من داخلها يستهدف في المقام الأول تغيير الخرائط السياسية للمنطقة وهدم دولها الوطنية وتشويه الهويات الوطنية لشعوبها عبر تفكيكها عرقيا وطائفيا ومذهبيا وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية الداخلية وإذكاء الأحقاد التاريخية التي عفى عليها الزمن بهدف جعل طهران مركز المنطقة برمتها تحت حكم الولي الفقيه خميني سابقا والمرشد الأعلى خامنئي لاحقا، وخدمة لمشروعهم التوسعي مارس ملالي قم وطهران غزوا ثقافيا أساسه التشيع الصفوي الفارسي بشكل يتجاوز حدودهم الجغرافية بهدف إجبار شعوب المنطقة العربية القيام بمنح ولائها السياسي للولي الفقيه الفارسي خارج حدودها الوطنية بأسلوب الترغيب قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي وبالترهيب بعيد اندلاعها، وتجسدت المباشرة في تنفيذ المشروع الفارسي التوسعي من قبل حكام طهران ووضعه موضع التنفيذ من خلال ارسال قواتهم العسكرية النظامية وأدواتهم من الميليشيات الطائفية المتعددة الجنسية والميليشيات المحلية وعلى رأسها ميليشيا الحشد الشعبي في العراق ؛ واحتلالهم لكل من سورية والعراق ولبنان واليمن وجزر الإمارات الثلاثة الواقعة في رأس الخليج العربي ؛ ودخولهم على خط القضية الفلسطينية للإمساك بأوراقها ومفاوضة القوى الغربية عليها لاستكمال مشروعهم النووي العسكري.

واختتم البيان، قد تجلى إرهاب النظام الايراني بشكل واضح من خلال زرع الخلايا النائمة في أوربا والأمريكيتين سواء من قبل أجهزة الاستخبارات الايرانية بشكل مباشر أو من خلال حزب الله اللبناني الإرهابي أداة هذا النظام ؛ وإنتاج وتطوير صواريخ بالستية يصل مداها لأعضاء دول الحلف الأطلسي في جنوب أوربا اليوم ؛ ورعايته تصدير ونشر المخدرات في عموم البلدان الغربية ؛ وخطره على أمن الطاقة العالمي بتهديداته المستمرة بأغلاق مضيق باب السلام المعروف بهرمز المصدر الأول للطاقة في العالم ؛ وتهديده عبر أداته جماعة أنصار الله الإرهابية الحوثية في اليمن لأمن مضيق باب المندب شريان التجارة العالمية أيضا وزرعها الألغام في بحر العرب . مايعني أن إرهاب حكام طهران هو ارهاب دولة بكل معنى الكلمة ؛ ولايطال الشعوب غير الفارسية وشعوب منطقة الشرق الأوسط الطامحة للسلم والحرية والعيش الكريم وحسب ؛ وإنما يتعدى ذلك الى إرهاب العالم بأسره ؛ الأمر الذي يعني ضرورة تحمل دول العالم الحر لمسؤولياتها في درء هذا الخطر المهدد للسلم والأمن الدوليين .