نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حمدان بن محمد" يكشف تفاصيل لقائه بـ"بافل دوروف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر حمدان بن محمد ال مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، صورة تجمعه ببافل دوروف، مؤسس منصة تيليجرام، معلقا عليها قائلا:" التقيت بافل دوروف، مؤسس منصة تيليجرام، التي تتخذ من دبي مقرًا عالميًا لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.



وتابع "ال مكتوم " خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعرفت منه على تفاصيل قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها.

