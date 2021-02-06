نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسجل 3276 إصابة جديدة بكورونا و4041 حالة شفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‌‌‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تسجيل 3276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 323.402 حالة.

وسجلت السلطات الصحية الإماراتية، 12 حالة وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.

‌‌‌ وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء4041 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 301.081 حالة.

وأجرت الإمارات، 150.706 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.