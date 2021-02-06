نيمار يعاني "التهابات في الأمعاء"

لم يتمكن النجم البرازيلي نيمار من مشاركة زملائه في باريس سان جرمان التدريبات قبل المباراة المقررة للفريق أمام مرسيليا، بسبب المرض.

ووفقا لما أعلنه الفريق الفرنسي، السبت، فإن نيمار غاب عن تدريبات الفريق بسبب التهابات في المعدة والأمعاء، ومن المقرر أن يتم تقييم لياقته في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل توجه سان جرمان لمقابلة غريمه اللدود مرسيليا، غدا الأحد.

وأوضح بطل الدوري الفرنسي أيضا أن المدافع الاحتياطي تيموثي بيمبيلي مصاب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن يخضع حاليا للعزل المنزلي.

وما زال مدافع الوسط عبده ديالو، الذي أصيب بالفيروس في 29 يناير الماضي، يتبع بروتوكولات مكافحة كوفيد-19، ومن المقرر أن يغيب عن المباراة.

كما أن حارس المرمى الأول للفريق الباريسي، كيلور نافاس، يعاني من إصابة عضلية، إضافة إلى أن لاعب خط الوسط، أندير هيريرا، ليس لائقا من الناحية البدنية بعد استئناف التدريب مؤخرا، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

ويلتقي مرسيليا وباريس سان جرمان للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد أن فاز كل منهما مرة واحدة في اللقاءين السابقين.

وفي المباراة الأولى بينهما، فاز مرسيليا بهدف دون مقابل في مباراة متوترة بالدوري على ملعب "حديقة الأمراء" في سبتمبر عندما كان نيمار من بين خمسة لاعبين طردوا من المباراة.

وسجل نيمار هدفا عندما تغلب سان جرمان على مرسيليا بهدفين لهدف الشهر الماضي، ليفوز بكأس الأبطال أو السوبر الفرنسي.