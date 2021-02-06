تظاهرات حاشدة فى تونس تطالب بالكشف عن قتلة شكرى بلعيد

جدة - نرمين السيد - وطالب المشاركون فى التظاهرات اغتيال بمحاسبة المتورطين فى اغتيال بلعيد والبراهمى، مع تجديد الاتهامات لجماعة الإخوان بقتل المعارضين التونسيين. وكان الاتحاد العام التونسى للشغل، إلى جانب مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية، دعا إلى تظاهرة بعد ظهر اليوم بالعاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكرى بلعيد.

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