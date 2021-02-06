مايكروسوفت تقرر قطع التبرعات عن سياسيين رفضوا فوز بايدن

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، أمس الجمعة، البدء بإجراءات لقطع التبرعات مؤقتًا عن مسؤولين صوتوا برفض الموافقة على نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز الرئيس جو بايدن، أو دعموا الجهود لإبطال فوزه.





ومن جانبه، قال فريد هامفريز، نائب رئيس مايكروسوفت، إنه سيتم قطع التبرعات الطوعية من موظفين ومالكى أسهم وأفراد عائلات من خلال مجموعة تابعة لمايكروسوفت، عن أولئك المشرعين خلال دورة انتخابات 2022. وأضاف، أن لجنة العمل السياسى فى المؤسسة ستقوم بإنشاء مبادرة لدعم إصلاح تمويل الحملات وحقوق الناخبين، قائلاً: "نعتقد أن هذه الخطوات ملائمة نظرًا لأهمية هذه المسائل على استقرار ومستقبل الديمقراطية الأمريكية"، حسبما نقلت "فرانس برس". وكانت لجنة التحرك السياسى قد علقت التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونجرس من جانب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ما أدى إلى سقوط قتلى.

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