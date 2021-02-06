أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، نداءا عاجلا للجميع " مواطنين ومقيمين" علي الاراضي الكويتية بشأن الطقس داخل البلاد. وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم : نناشد الأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة. يأتي ذلك التحذير نظرا لما تشهده من البلاد هطول الامطار في بعض مناطق البلاد بحسب بيان الداخلية الكويتية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على (112) لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.