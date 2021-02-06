مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب ستة أشخاص في إطلاق نار في فندق في "بلومينجديل" بولاية إلينوي الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس" الأمريكية، أن الشرطة استجابت لبلاغ عن وقوع حادث إطلاق نار داخل الفندق.

وأشارت الشرطة، إلى أنها تعتقد هروب المشتبه بهم في تنفيذ هذه الحادث، من دون الكشف عن تفاصيل.

وكشفت التقارير الأولية عن تواجد قوات من الشرطة الأمريكية، وقوات التدخل السريع والطوارئ في المنطقة.