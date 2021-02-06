نداء عاجل من رئيس الأمة الكويتي إلى الحكومة

أعلن رئيس مجلس الامة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم السبت، إجراء مكالمة هاتفية برئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، لإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذها ضد المشاريع الصغيرة، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وكتب الغانم في تغريدات على تويتر: "للتو انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي واحمد الحمد حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".
وأضاف: "واطالب مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للاجراءات التي مست هذا القطاع لما له من آثار اسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة".
وتابع: "تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي وافق مشكورا على إعادة بحث الموضوع وسيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة".
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