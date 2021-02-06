وزير خارجية إسرائيل: الجنائية الدولية ليس لها صلاحية النظر في القضية الفلسطينية

دان وزير الخارجية الإسرائيلي "جابي أشكنازي" اليوم، السبت، قرار محكمة العدل الدولية لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وقال "أشكنازي" وفق صحيفة "معاريف" العبرية، "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتبًارا من اليوم يشوه القانون الدولي، ويجعل هذه المؤسسة أداة سياسية أيدي الدعاية المعادية لإسرائيل".
وأضاف "ليس لمحكمة الجنايات صلاحية النظر القضية الفلسطينية".
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