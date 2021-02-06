ذكر موقع ""والاه" العبري القضايا التي ستحقق فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.
وأفاد الموقع بأن المحكمة ستحقق في جرائم ارتكبت خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتتهم المحكمة إسرائيل بتنفيذ هجمات غير متناسبة في ثلاثة أوقات مختلفة خلال الحرب أوقعت ضحايا فلسطينيين مدنيين.
وأوضح الموقع أن المحكمة ستحقق أيضا في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة عام 2018، حيث قتلت نيران القناة عشرات المتظاهرين المدنيين وصحفيين وعاملين في الطواقم الطبية، حيث قدمت منظمات حقوقية شكوى بوثائق عن تلك الجرائم.
كما ستحقق المحكمة في مشاريع البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية وسرقة الأراضي لصالح توسعة بؤر استيطانية، باعتبار أن هذا الانتهاك جرائم حرب، بعد شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذه الجرائم ستحقق فيها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.