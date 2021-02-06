إيران تعلن موعد التطعيم بلقاح كورونا.. وبشرى في أبريل

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، موعد بدء عملية التطعيم ضد وباء كورونا في إيران، مشيرًا إلى أنها ستكون هذا الأسبوع، وستطعى للطواقم الطبية والمسنين أولًا.
وصرح "روحاني"، بذلك خلال اجتماعٍ بخبراء ومسئولي المركز الوطني لمكافحة كورونا، بعد نحو عام من تسجيل الإصابات الأولى في البلاد.
ودعا روحاني، خلال الاجتماع، الإيرانيين إلى التعاون لمنع تفشي الوباء وإبقائه تحت السيطرة، بالالتزام بالتعليمات الصحية.
وحذر روحاني : "إذا كان اثنان من الرياضيين البارزين في البلاد قد ذهبا ضحية هذا الفيروس مؤخرا، فهذا يعني إنذارا لكل المواطنين أن ينتبهوا أكثر ويلتزموا بالتوصيات الصحية بشكل دقيق".
وستقوم إيران بالتطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، بعد أيام من إعلان وصوله لإيران قريبًا.
وأعلنت إيران إنها تستعد لإنتاج مليونين إلى 3 ملايين جرعة من اللقاح الإيراني الذي تقوم بالتجارب السريرية عليه في مارس القادم، على أن يكون متوفرا في الأسواق في شهر أبريل، وذلك وسط تأكيدات على إنه فعال ضد فيروس كورونا وسلالته المتحورة في بريطانيا.
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