الجزائر ترحب بنتائج الحوار السياسي الليبي وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، بنتائج الحوار السياسي الليبي وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة وتبدي استعدادها للتعاون الكامل معها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفاز محمد يونس بشير بوحويش المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، عقب الانتخابات التي جرت في سويسرا، الجمعة، فيما ترأس عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية.

رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.