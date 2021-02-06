أخبار اليمن : العدوان يكبد قطاع الرياضة اليمني خسائر قدرت بمليار دولار

العدوان يكبد قطاع الرياضة اليمني خسائر قدرت بمليار دولاركشفت وزارة الشباب والرياضة، عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن استهداف العدوان للمنشآت الرياضية والشبابية والتي بلغت مليار دولار.

وأوضح وكيل أول وزارة الشباب عبد الحكيم الضحياني، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم حول خسائر القطاعين الشبابي والرياضي جراء العدوان السعودي ، أن طيران العدوان دمر 108 منشآت شبابية ورياضية في عموم المحافظات.

أكد أن الوزارة قدمت 129 شهيدًا من كوادر ومنتسبي الحركة الشبابية والرياضية ممن طالتهم يد الإجرام والعدوان السعودي.

واستنكر الضحياني، صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء جرائم العدوان وتدميره للبنى التحتية وعلى رأسها المنشآت الرياضية.. داعيًا الهيئات الشبابية والمنظمات الحقوقية للاضطلاع بدورها والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

فيما استعرض مدير عام المشاريع بقطاع المشاريع المهندس أحمد التويتي، تقريراً عن الخسائر والأضرار الناجمة عن استهداف العدوان السعودي للمنشآت الرياضية والشبابية والتي توزعت بين خسائر مباشرة تقدر ب650 مليون دولار وغير مباشرة تقدر بـ 350 مليون دولار.

وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف سبعة أستادات رياضية، و13 ملعبًا رياضيًا، ودمّر 23 صالة، وتسعة بيوت شباب و21 مقرًا إداريًا، وستة مقرات رياضية و12 ملعبًا خفيفًا تعرضت للقصف.. لافتا إلى حرمان نحو ستة آلاف عامل من فرص العمل في المشاريع التي كانت تنفذها الوزارة.

وأوضح التقرير، أن طيران العدوان استهدف في 30 مارس العام الماضي إسطبلات الخيول ما أدى إلى نفوق 70 جوادًا وإصابة 30 من الخيول اليمنية الأصيلة، فيما أدت غارات طيران العدوان في الـ27 من نوفمبر إلى نفوق 30 خيلًا أصيلًا وأضرار كبيرة بمأوى الخيول.

ودعت وزارة الشباب في بيان تلي في المؤتمر، الاتحادات والأندية والهيئات الشبابية والرياضية الدولية إلى التضامن مع الشعب اليمني وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشباب والرياضيون، الذين يتعرضون للعدوان والحصار.

وطالب المجتمع الدولي العمل على إيقاف العدوان، ورفع الحصار على الموانئ والمنافذ اليمنية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.