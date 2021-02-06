اللجنة العسكرية 5 +5 تطالب بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - دعت اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5"، اليوم السبت، إلى ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، مؤكدة ترحيبها بتشكيل الحكومة المؤقتة التى أسفر عنها الحوار السياسى فى جينيف.





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