السعودية تسجل 386 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان وزارة الصحة السعودية اليوم السبت: "تم تسجيل 386 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة فى المملكة 369.961 حالة، من بينها 2.327 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة.
وأوضحت كذلك أنه تم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361.237 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6.397 حالة، بعد إضافة 4 حالات وفاة جديدة".
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بجميع الإجراءات الضرورية لمنع انتشار كورونا وانتقال العدوى.
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