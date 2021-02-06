رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: شعارنا عام 2021 يسير مع الإصلاح المؤسسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف محمد خلال المؤتمر الأربعة وثلاثون للقمة الأفريقية المنعقد فى أديس أبابا -وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية "إينا" عبر موقعها الإلكترونى، إن ذلك الشعار مهم ويسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح المؤسسى للاتحاد.

ووصل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدى تشيلومبو إلى أديس أبابا أمس الجمعة لتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقى لمدة عاما واحدا من نظيره سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا.