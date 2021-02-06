الأردن يسجل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4369 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 934 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 319 ألفا و490 حالة.