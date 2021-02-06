الصحة العالمية تدعو شركات الأدوية لمشاركة قدراتها فـي صنع اللقاحات

أكدت أن البحث فـي أصل كورونا قد يستغرق أعواما

■ السعودية لا تستبعد إعادة إغلاق المساجد

■ إجراءات جديدة لكبح تفشي العدوى بالبحرين

■ أول دفعة من اللقاحات تصل اليمن بحلول مارس

■ لبنان يجيز الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك»

■ 300 ألف جرعة لقاح من الصين إلى مصر

■ البنتاجون ينشر ألف جندي للمساعدة فـي جهود التطعيم

■ بريطانيا تجري فحص كورونا مرتين على جميع المسافرين

■ النمسا تعرض استقبال مرضى من البرتغال

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شركات الأدوية إلى مشاركة منشآت التصنيع للمساعدة في تعزيز إنتاج لقاحات كوفيد19. وفي إفادة صحفية على الإنترنت من جنيف، قال تيدروس إن ما يقرب من 130 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح وكرر مناشدته الدول الغنية لمشاركة الجرعات مع الدول الفقيرة بمجرد تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن. وقال “لكننا نحتاج أيضا إلى زيادة هائلة في الإنتاج”. من جهة ثانية قال عضو في فريق منظمة الصحة العالمية الذي يزور مدينة ووهان وسط الصين، إنه لن يتفاجأ بمدى صعوبة معرفة منشأ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج أعواماً من البحث. وقال دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، إن الفريق في ووهان دخل الأماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها، حيث يحاول معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا الذي رُصد لأول مرة في ووهان. وقال دواير: “يعلم الجميع كيف انتشر من سوق هوانان في ووهان، لكن المفتاح هو ما حدث في هذا الوقت وقبله”. وأضاف دواير، وهو خبير أسترالي في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعمل مع منظمة الصحة خلال تفشي سارس، وإنفلونزا الطيور، أن “لغز” كورونا هو أن الحاملين الأوائل للفيروس دون أعراض ربما لم يعلموا بإصابتهم. وقد توصل فريق من علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة إلى معرفة سبب تفشي فيروس كورونا في الصين والذي كان وراءه الخفافيش التي نقلت الفيروس. وبحسب نتائج بحث الفريق العلمي، فإن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدى الى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، والتي وصفت بأنها سبب تفشي هذا الفيروس. ووجد العلماء بأن تغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، غيّر تكوين الغطاء النباتي والموائل الطبيعية للحيوانات في العديد من مناطق العالم.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 106 ملايين و3 الاف و626 حالة.

خليجيا، صرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بأن وزارته لن تتأخر في إغلاق المساجد حال ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا. من جهتها أعلنت السلطات البحرينية، تطبيق جملة من الإجراءات الصحية التي تهدف إلى كبح انتشار الفيروس نصت على تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70 في المئة، وإغلاق القاعات الرياضية الداخلية الخاصة والمسابح مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصا، فضلا عن تعليق الحصص الرياضية الداخلية. الى ذلك، ينتظر اليمن وصول أول دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا تضم 2.3 مليون جرعة عبر آلية كوفاكس. بدورها قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزارة الصحة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك5” الروسي، ما يفتح الباب أمام واردات القطاع الخاص. كما تدرس وزارة الصحة إجازة لقاح سينوفارم الصيني. ويعتزم لبنان تخفيف الإغلاق الصارم تدريجيا بدءا من غدا الاثنين. من جهتها خصصت منصة “كوفاكس” التابعة لمنظمة الصحة العالمية أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لسوريا، تبلغ مليونا و20 ألف جرعة. في السياق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات. في مصر أعلن سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج، أن بلاده قررت منح 300 ألف جرعة تكفي لـ150 ألف شخص من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا. بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت 17 وفاة جديدة.

دوليا، أعلن البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وافق على طلب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لنشر أكثر من ألف من الأفراد العسكريين العاملين في مواقع التطعيم بالولايات المختلفة ضد فيروس كورونا. بدورها أعلنت إدارة إقليم العاصمة الكوبية هافانا فرض حظر تجول ليلي مرة أخرى في العاصمة. في البرازيل أعلنت وزارة الصحة عن استعدادها لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” ضد فيروس كورونا. في بريطانيا ذكرت صحيفة “تلجراف” إن بريطانيا ستجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين على جميع المسافرين الذين يصلون إليها، في محاولة للسيطرة على انتشار أنواع جديدة من الفيروس. بدورها أعلنت الحكومة المجرية انها تعتزم تطعيم سكانها بلقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في فبراير الجاري. في السياق تعتزم النمسا استقبال عشرة مرضى من مستشفيات البرتغال المصنفة منطقة عدوى شديدة الخطورة لتخفيف العبء عن تلك المستشفيات. بينما مددت حكومة لاتفيا حالة الطوارئ لمدة شهرين آخرين حيث لا يزال الوباء خطيرًا فى الوقت الذى تواجه فيه المستشفيات أزمة .

آسيويا، قالت شركة سينوفاك بيوتيك إن الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين وافقت رسميا على الاستخدام الجماهيري للقاح “كورونافاك” الواقي من كوفيد19 والذي ابتكرته وحدة تابعة لها.