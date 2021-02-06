مصر.. مصرع 11 شخصا في حادث سير مروع

لقي 11 شخصا مصرعهم، يوم السبت، من بينهم عروسان كان من المقرر إقامة حفل زفافهما الأحد، في حادث سير مروع جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

ووقع الحادث بطريق "الكريمات" جنوبي القاهرة، وقد انتقلت قوات أمنية إلى الموقع حيث جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، لتحديد أسباب الوفاة.

وقالت مصادر قضائية مصرية، إن "سيارة العروسين اصطدمت بحافلة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص) على الطريق، مما تسبب في مصرع العروسين و9 من ركاب الميكروباص".

وبينت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الميكروباص واصطدمت بسيارة العروسين، فماتا على الفور، مع عدد من ركاب الحافلة الصغيرة".

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارا من المارة يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث واستدعت سيارة الإسعاف، التي نقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.