مفوضية الانتخابات الليبية : مستعدون للإيفاء بمهام استحقاقات ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأكدت المفوضية الليبية فى بيان لها، اليوم السبت -حسبما نقلته قناة "الحدث"- استعدادها وجاهزيتها للإيفاء بمهامها التى أوكلها الإعلان الدستورى، بشأن تنفيذ انتخابات عامة فى ديسمبر.

وأوضحت المفوضية أن السلطة ليست غاية، بل وسيلة يُستعان بها نحو تحقيق الاستقرار والنماء، وتلبية طموحات ومطالب الشعب.

وشددت المفوضية "سنبذل قصارى جهدنا لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم فى التصويت والمشاركة فى انتخابات حرة ونزيها، تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقى لمجتمعنا العريق".