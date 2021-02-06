اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لتعزيز التضامن ودعم القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، دورة غير عادية، بعد غد الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، لبحث تعزيز التضامن العربى والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.





وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، فى تصريح اليوم السبت، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التى تستهدف الأمن القومى العربى والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها. وأضاف أن التطورات التى تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومى العربى ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربى المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية. كانت مصر والأردن قد تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "حضوريا" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة لتعزيز التضامن العربى والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

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