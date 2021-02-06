قرار عاجل من الدنمارك بشأن الرحلات الجوية مع الإمارات

أعلنت دولة الإمارات أن الدنمارك قررت رفع الحظر على الرحلات الجوية القادمة منها اعتبارا من الغد.
وأكدت سفارة الإمارات في كوبنهاجن "إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة الدنمارك".
وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أنه سيتم "قبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من 7 فبراير 2021".
وأشارت السفارة الإماراتية إلى إلزام القادمين من جميع الدول إلى الدنمارك بإجراء اختبار فيروس كورونا والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار كورونا وسلالاتها المتحورة اعتبارًا من 7 فبراير الجاري.
كانت الدنمارك قررت في وقت سابق تعليق الرحلات القادمة من الإمارات، بسبب شكوك حول نتائج اختبارات فيروس كورونا للمسافرين.
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