مصادرة الأموال والممتلكات.. سوريا تشدد عقوبة التخلف عن التجنيد

أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء بالقوات المسلحة السورية، العميد إلياس بيطار، أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية وذويهم.

وقال بيطار في تسجيل مصور نشرته وزارة الإعلام السورية، إن كل من بلغ سن الـ 42 عامًا، سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، سيتم مصادرة أمواله وممتلكاته، وإن لم يكن لديه عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه.

وأضاف بيطار، أنه "لا يمكن لأي مواطن في سوريا حتى لو تجاوز سن الـ 42 عامًا، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة العسكرية والذي يبلغ 8 آلاف دولار".

وأشار إلى أن "هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقتضي بالحجر التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة العسكرية، أو الحجز التنفيذي على أمواله أهله وذويه".

وكانت قيادة قوات النظام أصدرت في نوفمبر من العام الماضي، قرارين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الذين يخدمون في صفوف الجيش السوري، اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري.