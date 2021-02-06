إجلاء ١٠٠٠ شخص من مركز تجاري بموسكو بعد العثور على طرد مشبوه

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، بأن الشرطة الروسية، قررت إجلاء زوار مركز تجاري كبير في موسكو، بعد العثور على طرد مشبوه بداخله.

وقالت الوكالة إنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص خارج المركز التجاري، بعد الاشتباه في طرد موجود بداخل المركز، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تعتقد أن الطرد يشكل خطر الانفجار.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية حضرت إلى المركز التجاري دون ذكر مزيد من التفاصيل.