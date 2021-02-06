جوتيريش يقترب من الرحيل.. الأمم المتحدة تفتح باب التسجيل لاختيار الأمين العام

بدأت الأمم المتحدة أمس الجمعة استعداداتها لانتخاب أمين عام جديد لها، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية أمينها الحالي البرتغالي أنطونيو جوتيريش في هذا المنصب.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعلن رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، والمندوبة البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، في رسالة مشتركة عن فتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وعرضت الرسالة على الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة تقديم أسماء مرشحيها لأرفع منصب في المنظمة، مشيرة إلى أن حوارات غير رسمية مع المرشحين المقترحين ستجرى قبل بدء عملية تصفية المرشحين في مايو أو يونيو.
وكان جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر القادم، قد أعلن الشهر الماضي عن نيته الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
من جانبها، بعثت مندوبة هندوراس لدى الأمم المتحدة، ماري اليزابيث فلوريس فلاك، رسالة أخرى أشارت فيها إلى أن امرأة لم تشغل حتى الآن منصب الأمين العام في المنظمة، ودعت الدول الأعضاء إلى ترشيح نساء إلى هذا المقعد.
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