قمة الاتحاد الإفريقى تبحث كورونا والأوضاع الإقليمية افتراضيا

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو، أعمال القمة الـ 34 للاتحاد الإفريقى فى ظل تفشى وباء كورونا، ليكون هذا الأخير على رأس أجندة القمة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والأمن والتعاون فى القارة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وتسلم فى هذه الدورة، فيليكس تشييسيكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الجنوب إفريقى، سيريل رامافوزا، الذى سيقع على عاتقه عبء تيسير حصول الدول الإفريقية على اللقاحات المضادة لكورونا. وتناقش القمة الـ34 للاتحاد الإفريقى العديد من القضايا، من بينها كيفية مواجهة وباء كورونا والوصول العادل إلى اللقاحات المضادة للوباء، ومشروع منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والأمن والسلم فى دول القارة، بالإضافة إلى الملفات الساخنة التى يُنتظر أن يكون ملف الصحراء الغربية أحد أبرزها. وتدوم هذه الدورة الـ 34 لقمةالاتحاد الإفريقى، التى تجرى تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: ركائز بناء إفريقيا التى نريد"، يومى السبت والأحد 6 و7 فبراير الجارى.

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