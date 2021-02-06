عبد الحميد دبيبة : الحكومة الليبية ملتزمة بتطوير العلاقات مع دول الجوار

جدة - نرمين السيد - قال عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء للفترة الانتقالية فى ليبيا، إن الفشل فى "المرحلة الحساسة" التى تعيشها ليبيا حاليا "ليس خيارا"، داعيا جميع الأطراف إلى الالتفاف حول الحكومة.





وأكد فى كلمة ألقاها اليوم السبت، التزام الحكومة "بتطوير علاقاتنا مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية"، معربا عن استعداده "للعمل مع جميع الليبيين باختلاف أطيافهم ومكوناتهم"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف أن السلطة ستعمل على "تعزيز دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام فى جهود بناء مؤسسات الدولة". وتعهد أيضا بالعمل على إعادة كبار المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة فى الجيش والشرطة.

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