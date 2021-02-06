إحباط عمليتين إرهابيتين فى البحرين والقبض على مشبته بهم

وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، إن فرق إبطال المتفجرات تمكنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما فى الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير، تنفيذا لغرض إرهابى.
وأوضحت أنه بعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائى والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحرى، والتى أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحرى جارية.
وأضافت أن التحريات الأولية دلت على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم .
وتابعت الداخلية البحرينية، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
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