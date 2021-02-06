السودان: أى ملء أحادى الجانب لسد النهضة تهديدا مباشرا لأمننا القومى

جدة - نرمين السيد - وأضاف عباس، بحسب "روسيا اليوم"، أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء".

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