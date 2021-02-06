لبنان يسجل 2496 إصابة جديدة بكورونا.. وتراجع ملحوظ في الوفيات

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان إلى 317836 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة. وأعلنت الوزارة اللبنانية عن 67 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 3562 حالة. وتعد تلك الحصيلة انخفاضا عن اليوم السابق وسجلت الصحة اللبنانية أمس الجمعة، 98 حالة وفاة و3071 إصابة بفيروس كورونا.

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