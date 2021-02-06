الكويت تسجل 846 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

سجلت السلطات الصحية في الكويت 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات ال24 الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت إلى 170036 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة. ولم تعلن الكويت عن تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 964 حالة. وكشفت الصحة الكويتية في وقت سابق عن شفاء 539 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 161093 حالة.

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